Golf, Rahm resta primo nel ranking. Molinari avvicina la top 100

Jon Rahm continua a guardare tutti dall’alto nella classifica del golf mondiale. L’Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour vinto in Florida da Kurt Kitayama, non sposta gli equilibri sul podio del ranking. Lo spagnolo chiude al 39esimo posto a Orlando, ma difende la leadership. Scheffler e McIlroy non vanno oltre il quarto e il secondo posto negli Usa, fallendo l’opportunità di sorpasso. Con questo exploit, Kitayama è entrato nella Top 20 passando dalla 46/a alla 19/a piazza. Balzo in avanti per Francesco Molinari. Il numero 1 azzurro, con il 14esimo posto a Orlando, è risalito dalla 151esima alla 123esima posizione.