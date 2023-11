Golf, qualificazioni DP World Tour 2024: Celli in testa in Spagna, in corsa anche Paratore e Bovari

Proseguono le qualificazioni al DP World Tour 2024. Il team italiano di golf può già contare sulle certezze Francesco ed Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan e Francesco Laporta. Alla spedizione azzurra stanno provando ad aggiungersi anche Filippo Celli, Renato Paratore e Pietro Bovari. Celli, che quest’anno si è classificato secondo in Spagna sul Challenge nell’Andalucia de Cadiz, è in testa (-21) dopo il quarto giro su sei totali delle finali delle Qualifying School del DP World Tour, a Tarragona in Spagna. In corsa ci sono anche Renato Paratore, 31° con 277 (73 64 71 69, -9) e Pietro Bovari (alla prima gara da professionista) che è 48° con 279 (71 66 71 71, -7).