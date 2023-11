Udinese, Silvestri: “Cioffi ci ha scosso, è una persona determinata”

Nella mattinata di lunedì 13 novembre si è tenuto al Teatro Comunale Città di Vicenza il Galà del calcio Triveneto. Tra i premiati dell’evento, giunto alla 23esima edizione e organizzato dall’Associazione italiana calciatori e dall’Unione stampa sportiva italiana, spicca Marco Silvestri. Il portiere è stato eletto miglior giocatore dell’Udinese della stagione 2022/2023. “Sono molto felice, fa piacere conquistare questo premio per la seconda volta: mi auguro non sia l’ultima. Ho fatto il mio dovere per aiutare la squadra a ottenere punti – ha detto Silvestri, che poi si è soffermato sull’1-1 contro l’Atalanta – Alla vigilia della partita avrei firmato per un punto visto che loro sono un grande club, ma per come sono andate le cose potevano conquistarne tre, perciò c’è rammarico. Dispiace aver pareggiato in questo modo, ma deve spingerci ad essere più cattivi nelle prossime gare“. L’estremo difensore dei friulani ha poi parlato di Gabriele Cioffi: “Fin da subito ci ha scosso e credo che si veda in campo visto che tutti diamo il 100% e anche di più. E’ una persona molto determinata“.

Di seguito l’elenco dei calciatori premiati: Alessio Vita (Cittadella), Darko Lazovic (Hellas Verona), Giovanni Zaro (Sudtirol) e Joel Pohjanpalo (Venezia) per la categoria “Serie A”; Ivo Molnar (Arzignano Valchiampo), Franco Ferrari (L.R. Vicenza), Michael Liguori (Padova), Salvatore Burrai (Pordenone), Christopher Attys (Trento), Alessandro Malomo (Triestina) e Carlo Faedo (Virtus Verona) in quella “Lega Pro”; miglior allenatore della Serie B a Pierpalo Bisoli (Sudtirol); miglior allenatore della Lega Pro a Luigi Fresco (Virtus Verona); miglior arbitro a Daniele Orsato; miglior calciatore Calcio a 5 a Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso C5); miglior calciatrice a Claudia Ferrato (Chievo Women).