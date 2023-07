Golf, Pga Tour: Rickie Fowler completa la rinascita, al Rocket Mortgage Classic la prima vittoria dopo oltre quattro anni

Il Rocket Mortage Classic 2023 segna la definitiva rinascita sportiva di Rickie Fowler, che torna a vincere sul PGA Tour dopo oltre quattro anni dall’ultima volta e archivia il sesto successo in carriera sul massimo circuito. Il giocatore statunitense, uno dei più amati dal pubblico, si è imposto al playoff superando alla prima buca di spareggio il connazionale Collin Morikawa e il canadese Adam Hadwin, dopo che tutti e tre avevano chiuso le 72 buche regolamentari con il punteggio totale di -24. Fowler si è superato nel finale, andando a segnare il birdie alla 18 sia per guadagnarsi un posto nel playoff che per vincerlo.

Con questa vittoria il 34enne di Anaheim si mette in corsa anche per un posto nella squadra USA che scenderà in campo al Marco Simone Golf & Country Club in occasione della Ryder Cup 2023, distante ormai meno di tre mesi. Fowler inoltre si porta a casa la prima moneta di 1.584.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari. Continua inoltre la sua scalata al ranking mondiale, che lo vedeva 103° nel dicembre 2022: con questa vittoria è passato dal 35° al 23° posto. Un periodo di forma davvero incredibile, se si considera che in 10 degli ultimi 11 tornei giocati il peggior risultato di Fowler è stato un 17° posto.