Golf, PGA Championship 2024: Scottie Scheffler guida la lista dei favoriti

Tutto pronto al Valhalla Golf Club per il PGA Championship, in programma da domani – giovedì 16 maggio – a domenica. A Louisville, nel Kentucky, ci saranno 156 giocatori, tra cui i migliori 93 al mondo a partire da Scottie Scheffler, numero uno ella classifica e reduce dal trionfo al The Masters. Tra i rivali più accreditati Rory McIlroy, anche lui vittorioso nelle ultime settimane nel Wells Fargo Championship e che cerca di sfatare un tabù che dura dal 2014.

Saranno 16 i big della Superlega araba in campo, a partire dal detentore del titolo Brooks Koepka e dallo spagnolo Jon Rahm. “E’ vero, al The Masters non mi sono espresso al meglio, ma il mio gioco non ha problemi. Sospeso o no, sono ancora un membro del PGA Tour e, se in futuro mi venisse data l’occasione, giocherei ancora sul massimo circuito americano maschile. Certo, sono un sostenitore di un tour globale che veda i top player uno al fianco dell’altro. Sostengo questa idea e spero possa realizzarsi. Un altro mio obiettivo è quello di partecipare con il team Europe alla Ryder Cup 2025 di New York. Farò il possibile per rispettare il regolamento del DP World Tour”, le parole del basco.

Nel Kentucky c’è anche Francesco Molinari, che per la 14esima volta in carriera prenderà parte alla competizione. Per l’azzurro quello del PGA Championship è, peraltro, anche uno degli ultimi treni per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi.