Golf, PGA Championship 2023: Cole al comando dopo il primo giro, male Francesco Molinari

Un primo giro dall’esito a sorpresa nel PGA Championship 2023, in corso sul percorsodell’Oak Hill Country Club di Rochester. In testa alla classifica c’è Eric Cole, solamente al suo secondo major della carriera in questa che è la sua prima stagione sul PGA Tour. Il 34enne statunitense ha chiuso con un punteggio di -5 davanti a due dei protagonisti del LIV Tour, che quando hanno l’occasione non mancano di essere protagonisti nei major: secondo è Bryson DeChambeau a -4, mentre in terza posizione troviamo Dustin Johnson a -3. Con lui anche Scottie Scheffler e Corey Conners. Un difficile primo giro per Francesco Molinari, che ha chiuso in 99esima posizione con+5 sopra il par. Ancor peggio ha fatto uno dei nomi più attesi, ovvero Jon Rahm: +6.