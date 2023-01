Golf, parte il PGA Tour 2023: 8 top-ten al via nel “Sentry Tournament of Champions”

Il 2023 del PGA Tour di golf comincia dalle Hawaii dove, dal 5 all’8 gennaio, si gioca il Sentry Tournament of Champions, torneo del massimo circuito americano maschile che mette in palio 15 milioni di dollari, di cui 2.700.000 andranno al vincitore. A Kapalua, nella contea di Maui, scenderanno in campo 39 giocatori. Tra questi ci saranno anche otto tra i migliori dieci al mondo. Mancano all’appello solo Rory McIlroy, leader della classifica, e Cameron Smith, terzo ma ormai tra i giocatori di punta della LIV Golf, la Super Lega araba. Primo favorito quindi Scottie Scheffler, seguito da Patrick Cantlay e Jon Rahm. Attenzione a Justin Thomas, qui già a segno due volte nel 2017 e 2020.