Golf, Open di Spagna 2023: Jon Rahm cerca il quarto successo

Parte domani a Madrid l’Open di Spagna di golf con un grande motivo di interesse per il pubblico di casa. Jon Rahm, attuale numero 3 al mondo, nella capitale iberica difenderà il titolo conquistato nel 2022 e proverà a vincere il trofeo per la quarta volta in carriera, un traguardo che gli permetterebbe di superare il suo mito di sempre Severiano Ballesteros. “Sarebbe un onore superare Seve. E’ per me motivo di orgoglio vedere il mio nome accostato al suo. Per tutti, specialmente noi spagnoli, è stato un punto di riferimento”, le parole di Rahm che è tornato poi sull’euro-trionfo in Ryder Cup. “Quella settimana, è sempre diversa dalle altre. Al termine della Ryder ero mentalmente esausto più di quanto non sia mai stato in qualsiasi altra domenica in cui abbia giocato”. Al via anche due italiani: il vice-capitano dell’ultima Ryder, Edoardo Molinari, e anche Guido Migliozzi.