Golf, Molinari torna sul PGA Tour: parteciperà al Phoenix Open

Torna protagonista il PGA Tour e, dopo la parentesi DP World, ci sarà di nuovo anche Francesco Molinari. L’azzurro parteciperà ad uno degli eventi più attesi di questo 2023, il Phoenix Open, torneo che sarà in programma dal giovedì 9 a domenica 12 febbraio. La manifestazione metterà in palio ben 20 milioni di dollari, di cui 3,6 saranno destinati al vincitore. A Scottsdale scenderanno in campo anche 17 tra i migliori 20 al mondo, a partire dal numero 1, il nordirlandese Rory McIlroy. Tra i big più attesi, per quel che riguarda la Top 10 mondiale, vedremo Scottie Scheffler (numero 2, difenderà il titolo conquistato nel 2022), Jon Rahm (terzo), Patrick Cantlay (quinto), Xander Schauffele (sesto), Collin Morikawa (settimo), Justin Thomas (nono) e Matt Fitzpatrick (decimo). C’è attesa poi per il giapponese Hideki Matsuyama che, dopo aver fatto sua la competizione nel 2016 e nel 2017, insegue il tris.