Golf, Edoardo Molinari e Migliozzi impegnati negli Emirati: sei azzurri in Sudafrica, due in Arabia

Tutto pronto per un’altra settimana di grande golf, con i migliori del mondo protagonisti in Sudafrica, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Nell’Emirato di Ras Al Khaimah, in un evento del DP World Tour, saranno ai nastri di partenza due italiani, ovvero Edoardo Molinari e Guido Migliozzi. L’obiettivo è ovviamente superare il taglio, cosa che non è riuscita la scorsa settimana a Dubai, ma non sarà facile vista la concorrenza. Ci sarà infatti il campione in carica Nicolai Hojgaard, ma soprattutto avversari del calibro di Perez e Otaegui, senza dimenticare Meronk e Fox.

Sull’Asian Tour, nel Royal Greens Golf & Country Club di King Abdullah Economic City, a tenere alti i colori italiani saranno Filippo Celli e Stefano Mazzoli. Qui le minacce maggiori sono rappresentate da Dustin Johnson, capace di imporsi due volte negli ultimi quattro anni, Cameron Smith e il campione uscente Harold Varner III. Inoltre, da non sottovalutare neppure Brooks Koepka, Phil Mickleson e Patrick Reed, che a Dubai è andato a un passo dal successo arrivando secondo.

Infine, nel Bain’s Whisky Open, a Cape Town (Sudafrica), evento del Challenge Tour 2023, saranno sei gli italiani presenti. Si tratta di Renato Paratore, Francesco Laporta, Matteo Manassero, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Lorenzo Gagli. Assente invece il campione in carica Juan Carlo Ritchie.