Golf: Michael Hendry salta il The Open, ha la leucemia

Affetto da leucemia, il golfista neozelandese Michael Hendry sarà costretto a saltare il The Open, quarto e ultimo Major maschile del 2023 in programma dal 20 al 23 luglio. “I medici mi hanno detto che ho il 90% delle possibilità di guarire completamente”, le dichiarazioni di Hendry, 43enne di Auckland. “Le ultime sei settimane – ha sottolineato – le ho passate in ospedale a curarmi. Ho una lunga battaglia davanti a me, sono però determinato a vincerla”.