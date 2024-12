Buone notizie per il golf italiano dal primo giro dell’AfrAsia Bank Mauritius Open 2024, torneo del DP World Tour iniziato oggi sul percorso del Mont Choisy Le Golf (par 72) a Le Grand Baie in uno degli arcipelaghi più affascinanti del pianeta. In testa dopo la prima giornata c’è l’inglese Eddie Pepperell, unico capace di girare in 66 colpi con il parziale di -6. A un solo colpo c’è il danese Jacob Skov Olsen, poi a -4 un folto gruppo di giocatore tra cui spicca l’azzurro Renato Paratore. Un eagle, tre birdie e un bogey sulla carta del romano classe 1996, in passato capace di vincere due volte sul Tour ma reduce da alcuni stagioni molto “buie” a livello di risultati e al momento non in possesso della “carta” piena sul DP World Tour. Un risultato di peso questa settimana sarebbe oltremodo importante per Paratore, che dovrà cercare quella continuità nell’arco dei quattro round che spesso e volentieri è mancata di recente.

Sorride però anche Andrea Pavan, che segue a un solo colpo con il parziale di -3 che dopo le prime 18 buche vale il nono posto. Cinque birdie e due bogey per il 35enne azzurro, che risiede a lungo negli Stati Uniti con la famiglia. Anche per lui è importante incamerare subito punti pesanti per salire nella Race to Dubai, l’ordine di merito del DP World Tour che poi a fine stagione assegna le “carte” e l’accesso al Tour Championship negli Emirati. Inizio di torneo difficile invece per il terzo italiano in gara questa settimana, ossia Gregorio De Leo. Arrivato sul DP World Tour grazie al piazzamento in alta classifica nella Qualifying School, dove ha chiuso al dodicesimo posto, il 24enne ha forse patito la pressione del primo impegno stagionale non andando oltre un round in 75 colpi, frutto di due soli birdie a fronte di cinque bogey. Il parziale di +3 comunque non pone fine alle speranze di poter passare il taglio di metà gara, che virtualmente cade al momento a +1. Servirà però una seconda giornata di ben altro livello.

MONTEPREMI E PUNTI IN PALIO: IL MAURITIUS OPEN CHIUDE L’OPENING SWING

L’AfrAsia Bank Mauritius Open 2024 mette in palio un montepremi complessivo di 1.500.000 dollari, ma rappresenta anche l‘evento finale dell’Opening Swing del DP World Tour 2025. Si tratta della serie di cinque tornei iniziali della stagione, che ha preso il via lo scorso 21 novembre in Australia con due eventi per poi proseguire in Sudafrica e ora chiudersi proprio a Mauritius. Lo statunitense Johannes Veerman, vincitore del Nedbank Golf Challenge ma assente questa settimana, guida per il momento la graduatoria che domenica assegnerà al vincitore un bonus di 200mila dollari oltre all’opportunità di giocare l’Hero Dubai Desert Classic in programma a gennaio come primo torneo delle Rolex Series 2025. I principali inseguitori di Veerman, ovvero Parry, Van Velzen, Ayora e Kinhult sono tutti in campo questa settimana: dopo il primo giro il migliore è l’inglese John Parry, che è diciassettesimo a -2.