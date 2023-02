Golf, Masters femminile: Carolina Melgrati ai nastri di partenza del torneo negli Usa

Ai nastri di partenza della quarta edizione dell’Augusta National Women’s Amateur, Masters femminile per le migliori dilettanti al mondo, ci sarà anche Carolina Melgrati. L’azzurra volerà in Georgia, negli Stati Uniti, per prendere parte al prestigioso appuntamento di golf dal 29 marzo all’1 aprile. La competizione si disputerà sulla distanza di 54 buche, 18 al giorno, e vedrà protagoniste prodigi come Rose Zhang, numero 1 del world amateur ranking, e Anna Davis, campionessa uscente. Delle 70 concorrenti che parteciperanno all’evento, solamente in 70 supereranno il taglio. La 20enne lombarda, tesserata per il Golf Club Milano, spera ovviamente di essere tra queste.