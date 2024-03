Golf, Malnati torna a vincere sul PGA Tour: trionfo al Valspar Championship

“Uno dei ragazzi più gentili. Bravo fratello”. Anche Francesco Molinari si aggiunge al coro di congratulazioni per Peter Malnati, tornato al successo dopo nove anni dalla prima e ultima volta sul PGA Tour, grazie alla vittoria in Florida del Valspar Championship, con un totale di 272 (66 71 68 67, -12) colpi. All’Innisbrook Resort (Copperhead Course, par 71) di Palm Harbor, il 36enne di New Castle (Indiana) precede i connazionali Cameron Young, secondo con 274 (-10), e Chandler Phillips, terzo con 275 (-9), come il canadese Mackenzie Hughes. Quarto posto invece per Xander Schauffele (276, -8). Fuori al taglio invece Francesco Molinari, la cui gara è finita dopo 36 buche con un totale di 143 (70 73, +1) colpi.

“Non riesco a descrivere le emozioni che sto provando, è semplicemente fantastico. Quello che mi sta capitando l’ho visto succedere ad alcuni miei colleghi, ma non pensavo potesse accadere a me. Per me è un sogno che si realizza”, la soddisfazione di Malnati durante l’intervista con in braccio suo figlio Hatcher.