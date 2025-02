Una grande rimonta di Gregorio De Leo vale il quinto posto al termine del terzo giro del Magical Kenya Open 2025, torneo di golf del DP World Tour in corso di svolgimento a Nairobi. L’azzurro, protagonista di un grande exploit nella terza giornata, ha persino qualche rimpianto, questo perché il giro da 66 (-5) per un totale di 205 (68 71 66, -8) colpi lo proietta ai piani alti della classifica, lui che partiva dal trentesimo posto di metà torneo, ma chiaramente gli lascia poche chance di puntare domani al clamoroso trionfo, anche se tutto è possibile.

Il biellese deve fare i conti, però, con un doppio bogey alla buca 18 e così non si è preso addirittura la terza piazza. Per lui, a ogni modo, due eagle e ben quattro birdie. A questo punto, sul percorso del Muthaiga GC con par 71 il nuovo leader del torneo è Jacques Kruyswijk. Il sudafricano è al timone con 199 (69 66 64, -14) e ha superato l’inglese John Parry, secondo a un solo colpo di ritardo, davanti a Deon Germishuys, terzo con 203 (-10).

CELLI STABILE, CROLLA PARATORE

Venendo agli altri italiani, Filippo Celli non vede cambiare particolarmente la sua classifica dopo il terzo giro: capace di evitare il cut del venerdì, si trova ora a 210 colpi (73 69 68, -3), male invece Renato Paratore che era ieri quattordicesimo, ma che adesso è scivolato in sessantesima posizione con 214 (67 70 77, +1), questo perché il suo moving day è di fatto disastroso con un 77 (+6) che l’ha fatto precipitare in classifica.

DOMANI IL GRAN FINALE

Il Magical Kenya Open è l’undicesimo evento stagionale, nonché il sesto del ciclo di otto denominati “International Swing”, che daranno al vincitore di una speciale classifica a punti un premio di 200.000 dollari e alcune agevolazioni. Il torneo, nato nel 1967, è giunto alla sua cinquantaseiesima edizione, ma si tratta soltanto della sesta inserita nel calendario del DP World Tour. Inizialmente nel Far East Circuit, è poi entrato nel Safari Circuit. Il detentore del titolo, l’altalenante olandese Darius Van Driel, è stato a sorpresa eliminato dopo il taglio. Domani, dunque, il gran finale con l’ultimo giro che assegnerà la vittoria di questo torneo.