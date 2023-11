Golf, LPGA Tour: Lilia Vu è la ‘Rolex Player of the Year’. Yang vince in Florida, a Thitikul il Vare Trophy

Settimana di verdetti sul LPGA Tour di golf, dove Lilia Vu è stata premiata come Rolex Player of the Year. L’americana ha potuto festeggiare nonostante il quarto posto nel CME Group Tour Championship, in Florida, vinto dalla sudcoreana Amy Yang con un totale di 261 (68 63 64 66, -27) colpi. Alle sue spalle la statunitense Alison Lee e la giapponese Nasa Hataoka, entrambe seconde con 264 (-24). Il Vare Trophy, che premia la miglior media punteggio (69.533) fatta registrare sul circuito, è andato infine alla thailandese Atthaya Thitikul, prima proette di sempre a ottenere il riconoscimento senza aver mai vinto una gara in stagione.