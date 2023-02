Golf, LIV Makayoba 2023: Casey e Kokrak al comando dopo il primo giro, sesto Johnson

Ha preso il via la stagione 2023 della superlega araba di golf, con il primo round del LIV Golf Makayoba, in cui Paul Casey e Jason Kokrak condividono la prima piazza con uno score di 65 (-6) colpi. Dietro di loro, c’è un terzetto di inseguitori a 67 (-4): Peter Uihlein, Talor Gooch e il padrone di casa Carlos Ortiz. Solamente sesta posiziona per il dominatore della prima stagione della lega, ovvero Dustin Johnson. Nella gara a squadre, il team “Crushers GC” di Casey, Bryson DeChambeau (il capitano), Charles Howell III e Anirban Lahiri è al comando con un totale di “-10”.