Golf, Korda stratosferica: vince la quarta gara consecutiva LPGA

Un’inarrestabile Nelly Korda vince la sua quarta gara consecutiva sul LPGA Tour 2024. Si tratta del 12esimo successo in carriera (cifra comprensiva di un Major, Women’s PGA Championship 2021) sul massimo circuito americano femminile, che le permette di blindare il primo posto nella classifica mondiale. La medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, allo Shadow Creek Golf Course di Las Vegas, in Nevada, ha dominato il T-Mobile Match Play superando in finale (4&3) l’irlandese Leona Maguire.

Era dal 2008 che una proette non vinceva quattro gare consecutive sul LPGA Tour, l’ultima era stata la messicana Lorena Ochoa. Prima statunitense dal 1978 a riuscire in questa impresa, grazie a questa affermazione ha superato il traguardo di 1.000.000 di dollari guadagnati in una singola stagione, portando quelli in carriera a 10.000.000.