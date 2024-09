Golf, Irish Open: Manassero in testa dopo il secondo giro, McIlroy quarto

C’è Matteo Manassero in testa all’Irish Open, torneo del DP World Tour, dopo il secondo giro. Giornata da incorniciare per il 31enne azzurro che è partito con un eagle alla prima buca, bissato poi alla 12. Nella sua prova anche tre birdie e due bogey. In Irlanda del Nord, l’azzurro con un round in 66 (-6) su un totale di 136 (70 66, -6) colpi è risalito così dalla ventesima posizione guadagnando il comando della classifica. “Ho giocato davvero bene – ha detto Manassero – Sono molto contento di come mi sono comportato nelle condizioni difficili di questo pomeriggio. Non vedo l’ora che arrivi domani“, il commento dell’azzurro.

Al Royal County Down Golf Club (par 72) di Newcastle, nella contea di Down, il veneto precede gli inglesi Laurie Canter e Todd Clements, secondi con 137 (-5). Quarto posto per il padrone di casa Rory McIlroy con 138 (-4). Con il numero 3 al mondo anche lo scozzese Ewen Ferguson e lo spagnolo Alejandro Del Rey. Tredicesimo con 140 (-2) il romano Filippo Celli. Più indietro, in diciannovesima posizione, altri nomi grossi come Shane Lowry e Robert Maintyre, entrambi sul -1.