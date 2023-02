Golf, Indian Open: guida Yannik Paul davanti a Baisoya e Korhonen, azzurri indietro

Yannik Paul guida la classifica al New Delhi Indian Open 2023 di golf, torneo del DP World Tour. Il tedesco ha realizzato un gran finale durante il primo round, con cinque birdie nelle ultime sei buche, precedendo di un colpo l’indiano Honey Baisoya. Terza piazza poi per il finlandese Mikko Korhonen, che ha chiuso in 67 colpi.

Non benissimo gli azzurri, tutti abbastanza indietro in classifica. Edoardo Molinari ha infatti chiuso in 49esima posizione, Francesco Laporta in 78esima e Guido Migliozzi in 104esima. Problemi allo stomaco invece per Renato Paratore.