Il Milan ha già deciso chi sarà il prossimo allenatore a partire dalla prossima estate. Non è un segreto che l’avventura di Conceicao a Milanello ha già la strada segnata, esattamente come quella del direttore sportivo.

Il nome caldo è rimasto solo uno, per ora, blindato, ma è certo che la società abbia già tracciato la rotta senza aspettare ulteriori passi falsi o eventuali exploit improvvisi dell’attuale tecnico, Sergio Conceicao, il cui addio è ormai certo. Il ciclo dell’allenatore portoghese si chiuderà a fine stagione dopo una parentesi deludente, segnata da un gioco poco convincente e da uno spogliatoio mai realmente conquistato. Nonostante i proclami iniziali, la Supercoppa e una Coppa Italia ancora nel mirino, la sua permanenza probabilmente non è mai stata realmente presa in considerazione dai vertici di via Aldo Rossi. La dirigenza e l’ambiente hanno avuto la sensazione di trovarsi di fronte a un progetto duraturo solo per poche settimane, poi la debacle europea e un piazzamento in campionato non certo soddisfacente.

Parallelamente, la priorità della società nelle ultime settimane è stata quella di individuare il nuovo direttore sportivo. Il nome forte resta – e probabilmente sarà – quello di Fabio Paratici, profilo che piace molto all’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham è considerato l’uomo ideale per rilanciare il Milan a livello europeo, nonostante la squalifica passata. A quanto pare le grandi manovre sono già iniziate e l’ex Tottenham avrebbe addirittura incontrato già il nuovo tecnico dei rossoneri.

De Zerbi al Milan, Paratici chiude il primo colpo

La panchina del Milan per la prossima stagione è di fatto vacante, ma i contorni iniziano a definirsi con sempre maggiore nitidezza. Tra i nomi circolati con insistenza nei mesi scorsi c’è stato anche quello di Antonio Conte, suggestione forte soprattutto per i tifosi rossoneri. Ma la realtà dice che Conte è già sotto contratto con il Napoli e quindi non è più una pista percorribile. Un’altra opzione concreta era Massimiliano Allegri, che in passato ha già allenato il Milan e che è fermo ai box da un anno. Tuttavia, all’interno della dirigenza rossonera, si ritiene che il suo profilo non sia in linea con il progetto tecnico attuale: una scelta considerata troppo “conservativa”, oltre che molto costosa.

Ecco allora che, stando a quanto riportato da Telelombardia, sta prendendo quota in modo deciso la candidatura di Roberto De Zerbi, attualmente sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. Il tecnico bresciano piace da tempo, è considerato un innovatore e portatore di un calcio offensivo e propositivo, molto vicino alla filosofia che il club vuole adottare nei prossimi anni. L’incontro tra il suo agente Edoardo Crnjar e Fabio Paratici, praticamente il nuovo direttore sportivo del Milan, è un segnale chiaro: i contatti sono avviati e concreti. Ora si attende solo il momento giusto per affondare.