Cambia la classifica nel Texas Children’s Houston Open, prima dell’ultimo giro del torneo valido per il PGA Tour. Min Woo Lee, infatti, si mette in mostra piazzando un -7 nel terzo giro che gli permette di prendersi la vetta in solitaria con 193 colpi (-17). Un risultato davvero di altissimo livello, che lo proietta a un’ultima giornata dove può concretizzarsi l’obiettivo di vincere, finalmente, il suo primo torneo nel massimo circuito. Un’affermazione che sarebbe anche meritata, vista la costanza di rendimento dimostrata negli ultimi impegni. Non resta che attendere, quindi, qualche ora per vedere chi si prenderà la vittoria sul Memorial Park Golf Course, in un torneo che, in totale, mette in palio un montepremi da 9,5 milioni di dollari.

Houston Open: Scheffler perde la vetta, Manassero continua su buoni livelli

Chi perde terreno, invece, è Scottie Scheffler: il numero uno al mondo, infatti, disputa un terzo giro al di sotto del livello degli avversari, girando “appena” a -1 e attestandosi ora in terza posizione a 198 colpi (-12), alla pari Ryan Gerard. A tenere il passo di Lee sono soprattutto l’argentino Alejandro Tosti e il neozelandese Ryan Fox. Entrambi fanno un bel passo avanti, recuperando, rispettivamente, tre e sei posizioni grazie a un notevole -5 nella penultima giornata. Lee, comunque, rimane comunque parecchio lontano, visto che Tosti è secondo a 197 colpi (-13) mentre Fox è alla pari con la coppia a stelle e striscie.

Per quanto riguarda gli italiani, Matteo Manassero è l’unico azzurro ancora in gara, dopo aver superato il taglio. Il golfista veneto è costante nel rendimento e si attesta ancora su buoni livelli: l’ultimo round lo vede girare a -2 condito da un’eagle, oltre che da due birdie e altrettanti bogey, che ne rallentano la risalita. Ad ogni modo, il classe 1993 guadagna ben sei posizioni e si attesta a 205 colpi (-5) al termine del moving day.