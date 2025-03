I Los Angeles Lakers si riprendono subito dal finale pazzo contro i Chicago Bulls e nella notte NBA 2024/2025 si impongono sul campo dei Memphis Grizzlies. Rovinato, quindi, l’esordio di coach Toumas Iisalo sulla panchina della squadra del Tennessee, che paga soprattutto un avvio sotto ritmo, in cui toccano anche il -20. Poi, i Grizzlies sono stati bravi a recuperare fino a rimettere il naso avanti, salvo poi subire il nuovo e definitivo sorpasso nel quarto quarto. Ottima partita da parte del trio “pesante” dei Lakers. In particolare, Austin Reaves conferma l’ottimo momento e realizza 31 punti, conditi da 7 rimbalzi e 8 assist. A questi si aggiungono la tripla doppia sfiorata da Luka Doncic (29-8-9) e i 25 punti di LeBron James (con 6 rimbalzi e 8 assist).

Il pesante passivo maturato nella prima metà di partita non permette a Memphis di sfruttare i 29 punti di Desmond Bane. Da segnalare anche i 24 punti di Jaren Jackson Jr., oltre alla doppia doppia (22 punti e 10 assist, ma anche 8 rimbalzi) del rientrante Ja Morant.

A Ovest non si ferma la corsa degli Oklahoma City Thunder, che mostrano tutto il proprio strapotere anche contro gli Indiana Pacers. Una vittoria netta, per 132-111, contro una squadra che aveva perso appena due delle precedenti dieci partite. Il solito trascinatore dei Thunder, manco a dirlo, è Shai Gilgeous-Alexander, che mette in campo un’altra prestazione da 33 punti (con 7 rimbalzi e 8 assist) e arriva a 67 partite di fila con almeno 20 punti segnati: le 69 partite di Michael Jordan sono a un passo.

A Est, invece, i Philadelphia 76ers, ancora falcidiati dai numerosi infortuni, subiscono la settima sconfitta consecutiva e dicono definitivamente addio alla possibilità di qualificarsi ai playoff. Un 95-118 che non lascia spazio a interpretazioni: i Miami Heat passano senza troppi problemi, trascinati da un Tyler Herro che realizza 30 punti grazie a un ottimo 11/17 (65%) dal campo. Per i Sixers, invece, oltre alla doppia doppia di Jared Butler (19 punti e 10 assist), da sottolineare anche la doppia doppia del rookie Adem Bona (16 punti e 10 rimbalzi).

Tra le altre partite, da sottolineare un’altra rimonta, stavolta solo sfiorata, per i Chicago Bulls: in casa contro i Dallas Mavericks finisce 119-120, con la tripla di Nikola Vucevic (25 punti) che non basta a colmare uno svantaggio che a meno di tre minuti dalla fine era di 12 punti. Per i Mavs il miglior marcatore è Klay Thompson con 20 punti, a cui si aggiungono i 18 di Anthony Davis e la doppia doppia (14-8-11) di Spencer Dinwiddie.

Orlando Magic – Sacramento Kings 121-91

Washington Wizards – Brooklyn Nets 112-115

Philadelphia 76ers – Miami Heat 95-118

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 119-120

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 127-134

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers 132-111

San Antonio Spurs – Boston Celtics 111-121

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 59-15 Boston Celtics 55-19 New York Knicks 46-27 Indiana Pacers 43-31 Detroit Pistons 42-32 Milwaukee Bucks 40-33 Orlando Magic 36-39 Atlanta Hawks 35-38 Chicago Bulls 33-41 Miami Heat 33-41 Toronto Raptors 27-47 Brooklyn Nets 24-51 Philadelphia 76ers 23-51 Charlotte Hornets 18-55 Washington Wizards 16-58

