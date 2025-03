In casa Ferrari, Charles Leclerc vive un momento tutt’altro che semplice, alle prese con difficoltà tecniche e un paddock sempre più bollente.

I primi due Gran Premi del 2025 hanno confermato tutte le difficoltà della nuova SF-25, una vettura che finora non ha mantenuto le promesse e che, a differenza della Red Bull e della sorprendente McLaren, sembra arrancare in termini di passo gara e affidabilità. Il monegasco si è trovato spesso a inseguire, con un rendimento altalenante e qualche errore di troppo che ha aumentato il malcontento all’interno del box. La convivenza con Lewis Hamilton poi, nuovo compagno di squadra e sette volte campione del mondo, aggiunge inevitabilmente pressione.

Il team principal Fred Vasseur, in una recente intervista ha ammesso che – Leclerc è un po’ geloso, ma capisce la situazione. Sa che la squadra viene prima di tutto. Parole che confermano come, al di là delle dichiarazioni ufficiali, il clima non sia dei più distesi. Leclerc, che ha da un anno rinnovato il suo contratto, sa che per diventare davvero il volto vincente della Ferrari dovrà fare uno scatto mentale e tecnico, reagendo a questa fase negativa. Ma nel frattempo dovrà anche fare un passo indiero: nei prossimi giorni, infatti, sarà costretto a cedere la sua monoposto a un altro pilota, in occasione delle prove libere di un prossimo weekend di gara, come parte del programma giovani della Scuderia. Un piccolo sacrificio simbolico, ma che pesa, in un momento già complicato.

Leclerc “sostituito”, pronto Beganovic

Sarà Dino Beganovic, giovane talento svedese della Ferrari Driver Academy, a salire sulla SF-25 di Charles Leclerc durante le prove libere 1 del Gran Premio del Bahrain, in programma venerdì 11 aprile. Un’occasione importante per il ventunenne, che affiancherà il suo impegno nel campionato di Formula 2 con il team Hitech Grand Prix al debutto ufficiale in Formula 1, in una sessione cronometrata. La Ferrari, come tutte le squadre, è obbligata dal regolamento FIA a far scendere in pista almeno due volte a stagione un pilota con meno di due partenze in F1.