Golf, Hero World Challenge 2023: Woods diciottesimo dopo il primo giro, male Hovland

Tiger Woods ha chiuso il giro d’apertura dell’Hero World Challenge con lo score di 75 (+3) colpi, piazzandosi al diciottesimo posto provvisorio davanti solo a Wyndham Clark e Will Zalatoris. Ad Albany, nell’isola di New Providence, la leggenda del golf, al rientro dopo quasi 8 mesi, ha realizzato il primo di tre birdie alla buca 3 (par 5). Poi però cinque bogey e un doppio bogey alla 15 (par 5) hanno compromesso il percorso. Nel torneo non ufficiale del PGA Tour, organizzato dalla fondazione del campione californiano, il duo americano composto da Tony Finau e Brian Harman è in testa alla classifica con un totale di 67 (-5). Dietro di loro, distante un solo colpo, ecco il texano Jordan Spieth, 3/o con 68 (-4) davanti a Scottie Scheffler. Il numero 1 mondiale è quarto con 69 (-3) al fianco di Cameron Young e dell’altro giocatore di Ryder, Collin Morikawa. Male invece la stella europea Viktor Hovland, sedicesimo con 73 (+1) alle Bahamas.