Golf, Fox vince il BMW PGA Championship. Scalise secondo nel Challenge Tour in Portogallo

Il neozelandese Ryan Fox conquista il successo nel BMW PGA Championship con un totale di 270 (69 68 66 67, -18) colpi, che gli consentono di trionfare a Virginia Water in uno dei tornei più importanti del DP World Tour, evento delle Rolex Series, superando in volata gli inglesi Tyrrell Hatton e Aaron Rai, secondi con 271 (-17) e battuti in casa. Dopo una partenza complicata nel quarto round, Fox inanella otto birdie, di cui sei nella seconda parte di gara (tra cui l’ultimo, decisivo, alla 18). Bel finale anche per Jon Rahm, quarto con 272 (-16) davanti al norvegese Viktor Hovland, quinto con 273 (-15) e pure lui tra i big più attesi della compagine continentale nella sfida agli Usa. Quarto round show per il nordirlandese Rory McIlroy, che recupera 29 posizioni piazzandosi settimo con 275 (-13) alle spalle del britannico Tommy Fleetwood, sesto con 274 (-14). Molto male gli azzurri con Francesco Molinari che si ferma al novantaduesimo posto con 145 (+1), uscito al taglio insieme al fratello Edoardo, al centodecimo posto con 147 (+3). Stesso score pure per il vicentino Guido Migliozzi.

Nel frattempo nel Challenge Tour in Portogallo Lorenzo Scalise si rende protagonista di un’altra buona prova, chiudendo al secondo posto con 276 (72 67 68 69, -12) colpi, al fianco dell’americano Julian Suri, nell’Open de Portugal vinto con 272 (65 68 69 70, -16) dall’inglese Marco Penge. Ora terzo nella Road to Mallorca, l’ordine di merito del secondo circuito europeo maschile, il lombardo Scalise nel 2024 giocherà, con ogni probabilità, sul DP World Tour. Sul percorso del Royal Óbidos Spa & Golf Resort (par 72) gara positiva pure per i romani Filippo Celli, Renato Paratore e Andrea Pavan, tutti 15/i con 279 (-9).