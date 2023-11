Golf, finali Challenge Tour 2023: al comando Penge e Vaillant, quarto Andrea Pavan

In archivio il secondo giro delle finali del Challenge Tour di golf, in programma al Club de Golf Alcanada di Maiorca. Al comando della classifica ci sono l’inglese Marco Penge e il francese Tom Vaillant con -7. Terzo posto invece per il francese Frederic Lacroix, che dopo un pessimo avvio si è reso protagonista di una grande rimonta (giro in 65, 7 colpi sotto il par), portandosi a -4. Alle sue spalle Andrea Pavan, quarto con -3. Completano la top 5 l’americano Julian Suri, il tedesco Maximilian Rottluff e l’irlandese Conor Purcell, appaiati a -1. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Francesco Laporta è ottavo (par) e virtualmente dunque tra i 20 con la carta per il tour europeo. Più indietro invece Matteo Manassero, 15° a +3, e Lorenzo Scalise, addirittura 41° a +8.