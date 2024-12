Il DP World Tour rimane in Sudafrica, in occasione del secondo torneo consecutivo in collaborazione con il Sunshine Tour. Tra il 12 e il 15 dicembre è in programma l’Alfred Dunhill Championship, in scena sul percorso del Leopard Creek CC di Malelane. Sono due gli italiani attesi al via: Francesco Laporta e Andrea Pavan. Il primo è reduce dall’ottimo sesto posto nel Nedbank Golf Challenge, mentre Pavan debutta nella stagione 2025. Il nuovo campionato è iniziato in anticipo rispetto all’anno solare e il calendario è già al quarto appuntamento. Presenti diversi gofisti sudafricani, tra cui spiccano due membri della LIV Golf: Louis Oosthuizen, campione in carica, e Charl Schwartzel, che qui ha vinto quattro volte, più di quanto abbia fatto chiunque altro. Tra i favoriti ci sono anche volti della Superlega: il padrone di casa Dean Burmester e l’inglese Laurie Canter, senza tralasciare Julien Guerrier dalla Francia. Il montepremi è di 1.500.000 euro.