Il rientro dell’Inter, in trasferta in Germania per la sfida contro il Bayer Lervekusen, è stato movimentato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra si è imbarcata sul volo per Malpensa con dieci ore di ritardo rispetto al previsto ed è tornata in Italia poco fa. Al termine della partita di ieri, i nerazzurri hanno raggiunto l’aeroporto di Colonia, dove però hanno dovuto fare i conti con un guasto all’aereo. I passeggeri sono rimasti a bordo fino alle 04:00 e, quando gli addetti ai lavori hanno compreso che il guasto non sarebbe stato riparabile in tempi brevi, sono stati costretti a trovare un albergo in cui passare la notte. Un ritardo sulla tabella di marcia che ostacola i lavori della squadra, impegnata nella preparazione della sfida contro la Lazio, in programma domenica.