Golf, DP World Tour: la stagione si chiude a Dubai, McIlroy e Rahm osservati speciali

Sarà il DP World Tour Championship di scena a Dubai a mettere fine alla stagione del DP World Tour 2023. Tutto pronto dunque, nella cornice degli Emirati Arabi Uniti, per il quinto e ultimo torneo delle Rolex Series che vedrà sfidarsi i 50 migliori giocatori dell’ordine di merito.

E’ già certo di festeggiare Rory McIlroy, che a prescindere da come andrà l’appuntamento emiratino verrà premiato come miglior giocatore del circuito europeo 2023. Il nordirlandese otterrà questo prestigioso riconoscimento per la quinta volta in carriera (la seconda di fila) visto che nella Race to Dubai non può essere superato da nessuno, tantomeno da Jon Rahm, alle sue spalle ma staccato di oltre 2.000 punti. Sarà proprio lo spagnolo ad avere gli occhi puntati addosso, non soltanto perché detiene il titolo ma anche perché ha sempre fatto bene a Dubai, imponendosi precedentemente nel 2019 e nel 2017. In gara anche tanti altri big come Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Viktor Hovland, Nicolai Hojgaard e Robert MacIntyre.