Golf, DP World Tour: sette azzurri a Johannesburg. Bovari al via a Sydney

Ancora un doppio appuntamento per il DP World Tour, sempre in Sudafrica e in Australia. Dal 30 novembre al 3 dicembre, rispettivamente a Johannesburg e a Sydney, si giocheranno il South African Open e l’ISPS Handa Australian Open. In Sudafrica, nella 113esima edizione del torneo, saranno sette gli azzurri in campo: Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Renato Paratore, Filippo Celli, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise. A Johannesburg, difenderà il titolo Thriston Lawrence.

In Australia avrà una nuova opportunità di mettersi in mostra Pietro Bovari, alla seconda gara da professionista. A Sydney, chance di vittoria per il polacco Adrian Meronk, a segno in questo torneo nel 2022 e l’unico ad aver ottenuto tre successi sul DP World Tour nel 2023. In grande forma Min Woo Lee che ha conquistato quest’anno la ‘carta’ piena per il PGA Tour e nell’ultimo mese ha prima fatto suo il Macao Open (Asian Tour) e poi l’Australian PGA Championship.