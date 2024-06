Golf, DP World Tour: Guido Migliozzi in testa dopo il terzo giro dello European Open 2024

Un grande Guido Migliozzi è al comando dopo tre giri dello European Open 2024, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 73) di Amburgo. Il giocatore vicentino andrà quindi a caccia del quarto titolo in carriera sul circuito maggiore, grazie a una terza giornata chiusa con uno splendido parziale di 67 colpi frutto di sei birdie e nessun bogey. Migliozzi è stato l’unico giocatore in campo a non commettere errori insieme all’austriaco Wiesberger, che a sua volta ha girato in 67 recuperando venti posizioni e rientrando in top-10.

EUROPEAN OPEN 2024: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

A 18 buche dalla fine l’azzurro conduce quindi con un totale di -12 a pari merito con l’inglese Laurie Canter, che invece cerca il primo successo in assoluto sul DP World Tour e nel terzo giro ha subito la rimonta di Migliozzi girando in 73 colpi, pari al par del campo. Alle spalle dei due battistrada c’è il danese Niklas Noorgard a -11, mentre con -10 in quarta posizione ci sono il francese Tom Vaillant e il tedesco Jannik De Bruyn. Tutto può ancora accadere comunque, visto che i primi 13 sono racchiusi in soli cinque colpi.

Purtroppo giornata molto complicata per l’altro italiano rimasto in gara ad Amburgo. Andrea Pavan è infatti incappato in un pesante 78 quest’oggi, andando così a perdere ben 35 posizioni con il totale di +2 che vale il 61° posto. Avevano invece mancato il taglio di metà gara Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise e Renato Paratore mentre Filippo Celli si è ritirato dopo il primo giro quando comunque il suo torneo appariva già ampiamente compromesso.

Lo European Open 2024 mette in palio un montepremi complessivo di 2.500.000 dollari, con l’ultimo round che potrà essere seguito in diretta tv su Sky Sport Golf (canale 206 della piattaforma satellitare) a partire dalle 12:30 oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now.