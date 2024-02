Golf, DP World Tour 2024: otto azzurri al via al Qatar Masters

Il DP World Tour dal Bahrain fa tappa a Doha dove, dall’8 all’11 febbraio, avrà luogo il Commercial Bank Qatar Masters. Sono otto gli italiani al via: Guido Migliozzi, secondo in questo evento nel 2021, Filippo Celli, Matteo Manassero, Renato Paratore, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise. Riflettori puntati sul sudafricano Dylan Frittelli, ma tra i possibili protagonisti spiccano anche il danese Rasmus Hojgaard, il neozelandese Daniel Hillier, i tedeschi Yannik Paul e Maximilian Kieffer. Tra i past winner, spazio, tra gli altri, allo scozzese Ewen Ferguson (2022), al francese Antoine Rozner (2021), allo spagnolo Jorge Campillo (2020), all’inglese Eddie Pepperell (2018), al sudcoreano Jeunghun Wang (2017) e al britannico Chris Wood (2013). L’evento metterà in palio 2.500.000 dollari, di cui 425.000 andranno al vincitore.