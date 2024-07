Golf: da Manassero a Pavan, ben 9 azzurri impegnati in Germania

Dopo l’Open d’Italia, il DP World Tour si sposta in Germania per il BMW International Open a Monaco di Baviera. Dal 4 al 7 luglio, Marcel Siem, reduce dal successo a Cervia, sarà uno dei giocatori tedeschi più attesi della competizione e con lui ci sarà anche un campione senza tempo come Bernhard Langer, con cui ha vinto la coppa del mondo del 2006. Senza dimenticare però Martin Kaymer (a segno nel 2008), Yannik Paul, Jannik De Bruyn (reduce dal terzo posto in Emilia-Romagna), Freddy Schott, Hurly Long e Maximilian Kieffer.

A sfidare i teutonici, sarà presente una nutrita componente italiana con ben nove azzurri in gara. Tra questi, Guido Migliozzi e Matteo Manassero (entrambi qualificati per i Giochi di Parigi), rispettivamente al 7° e al 15° posto della Race to Dubai, l’ordine di merito del massimo circuito europeo. Ci saranno inoltre Andrea Pavan, Filippo Celli, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Renato Paratore, Lorenzo Scalise e Gregorio De Leo. Proprio quest’ultimo, piemontese, si è guadagnato un posto nel field grazie al decimo posto della scorsa domenica.

Il romano Pavan è tra i past winner della competizione, essendo stato vincitore nel 2019, e reduce da due Top 5 consecutive arrivate rispettivamente al KLM Open (4°) e all’Open d’Italia (5°). In forma anche Manassero (7° in Olanda e 10° a Cervia) e Celli (10° sia ad Amsterdam che in Emilia-Romagna).

L’evento, ultimo atto dell’European Swing, metterà in palio 2.500.000 dollari, di cui 425.000 andranno al vincitore. Inoltre, i migliori cinque classificati della Top 20 della Race to Dubai, se non già qualificati, staccheranno il pass per disputare, dal 18 al 21 luglio prossimi in Scozia, il The Open, quarto e ultimo Major maschile.

A difendere il titolo conquistato nel 2023 sarà il sudafricano Thriston Lawrence. Tra i campioni più attesi anche l’americano Patrick Reed e il neozelandese Ryan Fox. A Monaco di Baviera sarà però standing ovation per l’eterno Bernhard Langer. Il 66enne di Anhausen, campione del The Masters nel 1985 e nel 1993, capitano del team Europe alla Ryder Cup 2004, giocherà sul DP World Tour per la 513esima e ultima volta. Con 42 vittorie all’attivo sul circuito, dopo la rottura del tendine d’Achille, è tornato in gara nel PGA Tour Champions dove vanta il record di 46 successi. Dal 2012, sarà la prima volta in cui giocherà sul verde bavarese, che si prepara a rendergli il giusto tributo.