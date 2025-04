Edoardo Molinari è sceso al ventottesimo posto dopo il terzo giro del Volvo China Open 2025, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento presso l’Enhance Arting GC (par 71) di Shanghai. Giornata complicata per l’azzurro, che nei primi due round aveva stazionato in alta classifica e oggi è incappato invece in quattro bogey a fronte di un solo birdie che lo pongono con un totale di -3. In testa con -12 ci sono il cinese Haotong Li e lo spagnolo Eugenio Chacarra, entrambi già in grado di vincere quest’anno rispettivamente in Qatar a febbraio e in India a fine marzo. Li inoltre ha già vinto l’Open di casa, quando si impose nel 2016 ad appena 21 anni.

La coppia di testa ha un colpo di margine sul thailandese Kiradech Aphibarnat e due su un terzetto composto dal finlandese Tapio Pulkkanen, il tedesco Yannik Paul e il cinese Zecheng Dou. Decisamente più indietro il campione dello scorso anno, lo spagnolo Adrian Otaegui che da qualche mese gioca sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Resta in corsa per il titolo anche l’inglese Jordan Smith, settimo a -9, così come gli altri due giocatori di casa Zhengkai Bai e Ashun Wu (vincitore dell’edizione 2015) che si trovano in ottava posizione a -8.

Molinari è l’unico italiano rimasto in gara, dal momento che l’altro azzurro al via del torneo è uscito al taglio di metà gara. Si tratta di Andrea Pavan, che nelle prime due giornate non è andato oltre il +5 complessivo (73 74) mancando di tre colpi l’accesso al weekend. Il Volvo China Open mette in palio un montepremi totale di 2.550.000 dollari, dei quali 433.500 andranno al vincitore. La giornata conclusiva del torneo sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Golf e in streaming su NOW, a partire dalle 6 di domenica 20 aprile.

PGA Tour, RBC Heritage: Justin Thomas in testa dopo due giri, Fleetwood e Scheffler in alta classifica

Oltreoceano prosegue la stagione del PGA Tour, che dopo le grandissime emozioni del The Masters ad Augusta prosegue con l’edizione 2025 dell‘RBC Heritage. Sullo storico percorso dell’Harbour Town Golf Links al comando dopo i primi due round c’è lo statunitense Justin Thomas, che dopo aver dato spettacolo nella prima giornata in 61 colpi ha gestito in 69 e si trova davanti a tutti a -12. A due colpi dal leader ci sono il sudcoreano Si Woo Kim e l’altro statunitense Russell Henley, mentre a -9 ecco l’altro americano Andrew Novak e l’inglese Tommy Fleetwood, che appare in grande crescita di forma dopo alcuni mesi più opachi.

Attenzione anche al numero uno del mondo Scottie Scheffler, campione in carica e sempre in agguato dalla sesta posizione che occupa a -8 insieme al canadese Mackenzie Hughes. Molto interessante anche l’ottava piazza di Collin Morikawa, altro big che sta ritrovando il gioco dei giorni migliori.

Nessun italiano in campo, dal momento che l’RBC Heritage è uno dei “Signature Events” a numero ridotto e montepremi super da 20 milioni di dollari. Da giovedì prossimo tornerà in gara Matteo Manassero, impegnato nello Zurich Classic of New Orleans. Questo torneo prevede una particolare formula a coppie e l’azzurro giocherà insieme al cileno Cristobal Del Solar. L’evento vedrà il ritorno in campo anche di Rory McIlroy, fresco vincitore del The Masters che lo ha portato a diventare il sesto giocatore nella storia a completare il Grande Slam. Il fuoriclasse nordirlandese difenderà il titolo vinto lo scorso anno insieme all’amico e compagno di Ryder Cup Shane Lowry.