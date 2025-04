Il circuito di Jeddah è palcoscenico della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1. Team e piloti si concentrano sulla simulazione qualifica, con McLaren che si mette subito in mostra. Entrambi i piloti si dimostrano pienamente a proprio agio con la vettura, che si dimostra perfettamente affidabile. Nel corso della sessione arriva un’importante notizia dal box Ferrari: la squadra di Maranello ha deciso di cambiare il motore endotermico su entrambe le monoposto.

HAMILTON ANCORA IN DIFFICOLTA’, BENE MCLAREN

Il cavallino è a caccia del primo podio stagionale, mentre Lewis Hamilton fatica ancora nell’adattarsi alla SF-25. L’inglese ha problemi di grip e non riesce ad avvicinarsi al compagno di squadra in classifica. Le noie si presentano anche per Charles Leclerc, che tra la prima e la seconda curva fatica con l’anteriore, a differenza delle Mclaren. Il team di Woking riesce a gestire l’anteriore grazie a un ottimo bilanciamento e conclude la sessione con Lando Norris in testa e Oscar Piastri secondo per appena 24 centesimi. E’ George Russell a completare la top tre, a mezzo secondo di distanza dalla cima della classifica.

Il vantaggio della McLaren sul resto dei team è importante, ma in serata potrebbe ridursi. Le previsioni, infatti, indicano un abbassamento di temperatura di circa dieci gradi, che potrebbe avvantaggiare gli inseguitori. Le squadre e i piloti avranno alcune ore a disposizione per analizzare i dati raccolti, prima di tornare in pista alle 19:00 italiane per le qualifiche. I risultati della caccia alla pole saranno fondamentali per la gara di domani. Il tracciato di Jeddah è stretto e rende i sorpassi molto rischiosi e sarebbe complesso concretizzare una rimonta.

F1, GP ARABIA SAUDITA – RISULTATI DELLE FP3