Golf, Challenge Tour 2023: Marco Penge vince l’Open de Portugal, Scalise secondo

di Mattia Zucchiatti 12

L’inglese Marco Penge vince con 272 (65 68 69 70, -16) colpi l’Open de Portugal at Royal Óbidos, sul percorso del Royal Óbidos Spa & Golf Resort (par 72), a Vau Óbidos in Portogallo, conquistando così il suo primo titolo sul Challenge Tour. Penge ha preceduto Lorenzo Scalise, secondo con 276 (72 67 68 69, -12), alla pari con lo statunitense Julian Suri. Bene anche Filippo Celli, Renato Paratore e Andrea Pavan, quindicesimi con 279 (-9), mentre Gregorio De Leo ha chiuso in ventiduesima posizione con 280 (-8), davanti a Stefano Mazzoli, ventiquattresimo con 281 (-7). Non hanno superato il taglio Aron Zemmer, 76esimo con 143 (-1), Filippo Bergamaschi, 111esimo con 146 (+2), e Francesco Laporta, 128esimo con 149 (+5). Al vincitore è andato un assegno di 40.000 euro su un montepremi di 250.000 euro.