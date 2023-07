Golf, Celine Boutier trionfa all’Evian Championship: “Un sogno, più fiducia per le Olimpiadi”

Celine Boutier festeggia il primo Major della sua carriera, grazie alla vittoria del The Amundi Evian Championship. A Evian-Les-Bains la 29enne di Montrouge, residente a Dallas (Usa) ha vinto con un totale di 270 (66 69 67 68, -14), precedendo di sei colpi la canadese Brooke Henderson, seconda con 276 (-8). Al terzo posto spiccano cinque golfiste con 277 (-7): le giapponesi Nasa Hataoka e Yuka Saso, la messicana Gaby Lopez, la sudcoreana A Lim Kim e la norvegese Celine Borge. “Non credo di essermene ancora resa conto, ero così concentrata oggi (domenica ndr) sul pensare solo al presente – le sue parole -. Ricevere il trofeo durante questa cerimonia è qualcosa di incredibile, non mi rendo ancora conto della portata di questa vittoria. Vincere l’Amundi Evian Championship è sempre stato un sogno, gestire tutta questa pressione per giocare in casa non è davvero facile. L’esperienza legata alle mie precedenti vittorie mi ha aiutato ad arrivare pronta per questa settimana”. La testa è già a Parigi: “Questa vittoria mi dà più fiducia per le Olimpiadi. Conosco a memoria il Golf National, ci sono cresciuta, non vedo l’ora di essere lì. Mi sento pronta a gestire al meglio la pressione del pubblico francese”.