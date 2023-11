Golf, calendario Superlega araba 2024: 12 tappe in 8 paesi diversi, gran finale da annunciare

La Superlega araba di golf ha svelato alcune tappe della stagione 2024 con in totale dodici eventi che si disputeranno in otto Paesi diversi ed il gran finale con data e location ancora da annunciare. Di seguito il calendario degli eventi già annunciati: primo evento a Playa del Carmen, in Messico (dal 2 al 4 febbraio); secondo evento a Las Vegas (8 al 10 febbraio), con il giorno dopo la conclusione dell’evento, domenica 11, la disputa della 58esima edizione del Super Bowl con la finale del campionato della National Football League; il terzo evento in Arabia Saudita (1-3 marzo); quarto evento ad Hong Kong (8-10 marzo); quinto evento negli Stati Uniti (5-7 aprile con ‘venue’ ancora da svelare); sesto evento in Australia (26-28 aprile); settimo evento a Singapore (3-5 maggio); ottavo evento in Texas (7-9 giugno); nono evento in Tennessee (21-23 giugno); decimo evento in Spagna (12-14 luglio); undicesimo evento in Inghilterra (26-28 luglio) e dodicesimo evento nel West Virginia (16-18 agosto).