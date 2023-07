Golf, British Masters 2023: primo titolo per Hillier, Migliozzi si perde nel finale ed è 28°

Il neozelandese Daniel Hillier conquista il suo primo titolo in carriera vincendo il British Masters 2023 di golf con un totale di 278 (72 71 69 66, -10) colpi, grazie ad una grande rimonta nell’ultimo round. Staccati di due colpi l’inglese Oliver Wilson e lo statunitense Gunner Wiebe, entrambi secondi con 280 (-8). Al The Belfry (par 72), sul campo che per quattro volte ha ospitato la Ryder Cup, è crollato nel giro finale Guido Migliozzi. In testa insieme ad altri cinque giocatori al termine del “moving day”, il vicentino ha chiuso in ventottesima posizione con 286 (71 70 68 77, -2), pagando a caro prezzo un parziale in 77 (+5), con due doppi bogey e tre bogey nelle prime nove buche giocate. Poi, nelle seconde, ha realizzato tre birdie, con un altro bogey. Alle sue spalle gli altri azzurri Renato Paratore, trentanovesimo con 288 (par), ed Edoardo Molinari, quarantanovesimo con 289 (+1). In virtù di questa vittoria Hillier ha ottenuto un posto per giocare a luglio (20-23) la 151esima edizione del The Open, quarto e ultimo Major maschile del 2023.