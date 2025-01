Andrea Pavan è il miglior italiano dopo il primo giro del Bapco Energies Bahrain Championship, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento sui green del Royal GC di Riffa (par 72). Il romano, classe 1989, ha chiuso le 18 buche della prima giornata con il punteggio di 68 (-4) che gli vale il decimo posto a pari merito. In testa c’è l’inglese Brandon Robinson Thompson, capace di partire fortissimo con un parziale di 61 (-11) che gli dà tre colpi di vantaggio sul connazionale Callum Tarren. Più staccati i terzi classificati, visto che a -6 c’è un quartetto di giocatori composto dal finlandese Tapio Pulkkanen, il francese Martin Couvra, lo scozzese Richie Ramsay e lo spagnolo Pablo Larrazabal. Il torneo mette in palio un montepremi complessivo pari a due milioni e mezzo di dollari, con il vincitore che ne porterà a casa 425mila. Si tratta del quarto degli otto appuntamenti dell’International Swing, una delle sette sezioni in cui è stato suddiviso il calendario 2025 del DP World Tour.

Robinson Thompson super, buon inizio anche per gli altri italiani

Davvero impressionante la prova di Robinson Thompson, che da numero 284 del ranking mondiale è riuscito a dominare la prima giornata con addirittura due eagle e otto birdie, che hanno decisamente sminuito l’unico colpo perso con il bogey finale della 18. Molto regolare il giro di Pavan, che ha fatto registrare tre birdie e un bogey sia sulle prime nove che sulle seconde. L’azzurro, unico italiano a passare il taglio settimana scorsa nel Ras Al Khaimah Championship, spera di incamerare punti preziosi nella corsa alle posizioni più nobili della Race to Dubai, l’ordine di merito del DP World Tour.

Inizio comunque positivo anche per gli altri due italiani in gara. Francesco Laporta occupa la 35esima posizione con il parziale di -2 frutto di due birdie e ben sedici par. Tra gli altri a pari merito con il pugliese c’è anche il sudafricano Dylan Frittelli, campione in carica in quanto vincitore dell’edizione 2024 del Bahrain Championship. Appena più indietro Guido Migliozzi, che ha chiuso la sua prima giornata in 71 colpi per un -1 che vale al veneto il 52° posto: per lui cinque birdie, ma anche due bogey e un pesante doppio bogey al par 4 della buca 11.

Come seguire il torneo in TV e i prossimi appuntamenti

Gli appassionati potranno seguire il Bapco Energies Bahrain Championship 2025 in diretta tv su Sky Sport Golf. La seconda giornata di venerdì 31 gennaio andrà in onda dalle 9:30 alle 14:30. Per il weekend invece è prevista la diretta dalle ore 10 alle ore 14,30 di sabato 1 febbraio e dalle ore 9,30 alle ore 14,30 di domenica 2 febbraio. Il torneo sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e Now. Nel secondo round Pavan inizierà il suo giro alle 5:00 del mattino italiano insieme al francese Levy e allo statunitense Merritt. Laporta invece inizierà alle 5:50 insieme all’inglese Sullivan e al canadese Cockerill, mentre Migliozzi inizierà il suo secondo giro alle 9:40 in compagnia dello spagnolo battente bandiera emiratina Adrian Otaegui e dell’inglese Alex Fitzpatrick.

Il programma delle prossime settimana del DP World Tour prevede dal 6 al 9 febbraio il Commercial Bank Qatar Masters, poi una settimana di pausa precederà il Magical Kenya Open e poi i due eventi sudafricani: l’Investec South African Open Championship e il Joburg Open. A Doha è al momento prevista la presenza degli stessi tre italiani attualmente in corsa questa settimana.