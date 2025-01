Elise Mertens non sbaglia e batte Tatjana Maria nel match valido per gli ottavi di finale del Wta 250 di Singapore. La belga supera in rimonta la 37enne tedesca con il punteggio di 6-7(3) 6-3 6-1 in poco più di due ore in campo. La testa di serie numero due avanza ai quarti dove avrà la numero 6 del tabellone Camila Osorio. La colombiana non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile sul cemento di Singapore. Sulla terra battuta sarebbe stata tutta un’altra partita. Jil Teichmann prosegue il suo torneo perfetto. La svizzera ha rifilato un doppio 6-4 all’australiana Olivia Gadecki e si è guadagnata il primo quarto di finale del 2025. Cammino immacolato per Teichmann, che dalle qualificazioni non ha perso nemmeno un set. Quattro successi 2-0 contro Hartono (quali), Rodionova (quali), Dart (primo turno) e Gadecki (ottavi). Ora ci sarà la sfida impegnativa con la cinese numero 35 del mondo Wang Xin, che ha fatto soffrire e non poco Paula Badosa, poi semifinalista, agli Australian Open. L’asiatica ha dominato in meno di un’ora e mezza l’australiana classe 2006 Maya Joint con il punteggio di 6-4 6-2. L’ultima australiana in tabellone Kimberly Birrell ha piegato in quasi tre ore di gioco la statunitense Hailey Baptiste. 6-7(3) 6-3 7-5 per la numero 95 del mondo, che ha messo in piedi un’insperata rimonta (sotto 7-6 2-2 15-40) guadagnandosi i quarti di finale contro l’americana Ann Li.

Il programma di domani, c’è Kalinskaya

CENTRE COURT

ore 07.00 Li vs Birrell

a seguire (1) Kalinskaya vs Sawangkaew

a seguire Teichmann vs (4) X.Wang

a seguire (6) Osorio vs (2) Mertens

A Linz fuori Svitolina e Avanesyan

Esce a sorpresa la testa di serie numero 2 Elina Svitolina. La 24 Wta cede il passo alla numero 83 del mondo Anna Blinkova 6-4 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco. Grandissime difficoltà al servizio per l’ucraina, che ha subito quattro break nel primo set e tre nel secondo riuscendo a tenere la battuta solo tre volte in tutto l’incontro. 14 palle break concesse sia per Svitolina che per Blinkova, che è stata brava a salvarsi nei momenti decisivi e a chiudere entrambi i set strappando il servizio all’avversaria. La russa avanti ai quarti dove avrà lo scoglio Tauson. La danese classe 2002 è in grande ascesa e ha dominato sia Kalinina (primo turno) che Cirstea (ottavi), ha messo in difficoltà Sabalenka agli Australian Open e ha vinto il torneo di Auckland a inizio anno. Dopo due ore e cinquanta minuti di lotta, Petra Martic si salva ancora al terzo set. Dopo le due ore e quaranta servite per battere Lys, la croata rischia di buttarsi via come nel match di ieri contro la tedesca, ma la spunta questa volta sull’armena Elina Avanesyan. Punteggio di 6-4 4-6 7-5 a favore della numero 125 del mondo, che è partita dalle qualificazioni battendo Rothensteiner e Sonmez. Dayana Yastremska non sbaglia e batte in due set Antonia Ruzic. 7-5 6-1 per l’ucraina, scivolata fuori dalla top 50 (n.72), che deve ottenere punti importanti dopo che agli Australian Open si trovava nelle 32 teste di serie. Ai quarti sarà sfida con la testa di serie numero 3 Maria Sakkari. Non sbaglia all’esordio nel torneo la testa di serie numero 1 Karolina Muchova. La ceca ha sconfitto in due set Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e mezza di gioco. La numero 19 del mondo è a caccia di punti pesanti per riscattare l’eliminazione al secondo turno degli Australian Open, seppur per mano dell’ottima Naomi Osaka. Tabellone decisamente abbordabile per Muchova, che ai quarti avrà Anna Potapova.