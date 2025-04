Entra nel vivo l’Augusta Masters 2025, primo Major della stagione di golf: grande protagonista del terzo round è stato Rory McIlroy. Il nordirlandese ha sbaragliato la concorrenza nel moving day, piazzando un notevole -6 che lo ha portato in testa alla classifica con un totale di 204 colpi (-12). Tre birdie e un eagle hanno permesso al 35enne di cominciare al meglio il penultimo round dell’89esima edizione del torneo a Magnolia Lane. Alla 8 e alla 10 arrivano due bogey, ma la chiusura in crescendo con un altro eagle, alla 15, e un birdie, alla 13, gli permettono di tenere la testa con margine. Una situazione decisamente favorevole per approcciare le ultime 18 buche di un torneo che McIlroy non ha mai vinto: quello in Georgia, infatti, è l’unico Major che ancora manca nel palmares del classe ’89.

Alle sue spalle, staccato di due lunghezze a 206 colpi (-10), ecco Bryson DeChambeau, che con un birdie nell’ultima buca rimane in scia al campione nordirlandese. In terza piazza il canadese Corey Conners, che in una stagione che lo ha già visto chiudere quattro volte tra i migliori dieci approccia ora l’ultimo giorno dell’Augusta Masters con lo score di 208 colpi (-8).

Crolla in classifica Justin Rose: in testa dopo le prime due giornate, paga un terzo round di tre colpi sopra il par ed è ora in T6 con 211 colpi (-5). Insieme a lui in classifica anche il numero uno al mondo, Scottie Scheffler, che non riesce a chiudere il moving day sotto par e perde tre posizioni pregiudicando la possibilità di vittoria finale.

Augusta Masters 2025, la classifica prima dell’ultimo round

1. McIlroy 204 colpi (-12)

2. DeChambeau 206 (-10)

3. Conners 208 (-8)

T4. Reed 210 (-6)

T4. Aberg 210 (-6)

T6. Day 211 (-5)

T6. Scheffler 211 (-5)

T6. Lowry 211 (-5)

T6. Rose 211 (-5)

T10. Z. Johnson 212 (-4)

T10. Echavarria 212 (-4)

T10. Schauffele 212 (-4)

T10. Im 212 (-4)