Golf, Augusta Masters 2023 seconda giornata oggi in tv: orari e diretta streaming

E’ il giorno del secondo giro all’Augusta Masters 2023, primo Major della stagione di scena come ogni anno sui green dell’Augusta National Golf Club. Una giornata importante, perchè oggi si decide il taglio di metà gara che promuoverà solo i primi 50 ed eventuali pari merito a giocarsi il terzo e il quarto giro che assegneranno il titolo nella giornata di domenica. Dopo le prime 18 buche, alcuni giocatori cercheranno di recuperare mentre altri vorranno rimanere in alta classifica. Di seguito tutte le informazioni per seguire il gioco in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La seconda giornata del Masters 2023 scatterà alle ore 14:00 italiane di venerdì 7 aprile, le 8:00 locali, con le prime partenze dalla buca 1. La diretta tv su Sky Sport Golf avrà inizio alle ore 18:00 e andrà avanti fino a tarda notte, con alcuni collegamenti anche su Sky Sport Uno. Diretta streaming disponibile su Sky Go e Now Tv, con Sportface che vi racconterà il torneo giorno dopo giorno in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora. Di seguito alcuni orari di partenza della seconda giornata.

Ore 14:24 italiane: J.T Poston, Francesco Molinari, Bryson DeChambeau

Ore 16:18 italiane: Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa, Will Zalatoris

Ore 16:30 italiane: Scottie Scheffler, Max Homa, Sam Bennett

Ore 16:42 italiane: Rory McIlroy, Tom Kim, Sam Burns

Ore 16:54 italiane: Tony Finau, Tommy Fleetwood, Jordan Spieth

Ore 19:24 italiane: Tiger Woods, Viktor Hovland, Xander Schauffele

Ore 19:48 italiane: Jon Rahm, Justin Thomas, Cameron Young