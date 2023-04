Golf, Augusta Masters 2023: Koepka in testa, poi la bufera con un albero caduto (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

La seconda giornata dell’Augusta Masters di golf è sospesa a causa delle avverse condizioni metereologiche. Questo è quanto annunciato dagli organizzatori, ma sul green della Georgia si è davvero rischiata la tragedia, con la caduta di un enorme albero in una zona in cui erano presenti anche decine di spettatori. Per fortuna nessuna conseguenza, con il campo che è stato evacuato il più velocemente possibile prima dello scatenarsi di una vera e propria bufera. In testa c’è Brooks Koepka con -12, mentre 39 giocatori devono ancora finire il giro. Chi non ci sarà domani sarà Francesco Molinari, che non ha superato il taglio chiudendo con +4. Fuori – clamorosamente – anche Rory McIlroy.