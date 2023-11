Golf, Aberg vince l’RSM Classic 2023: primo successo sul PGA Tour per lo svedese

Ludvig Aberg chiude col botto una stagione da sogno e si laurea campione dell’RSM Classic a St. Simons Island, Georgia, negli Stati Uniti. Lo svedese ha ottenuto il primo successo in carriera sul PGA Tour e l’ha fatto stabilendo il nuovo record del torneo, imponendosi con un totale di 253 (67 64 61 61, -29). Dopo aver vinto lo scorso giugno l’Omega European Masters e aver contribuito al successo del Team Europe alla Ryder Cup, grazie a una wild card, ha così brillato anche oltreoceano.

Staccato di quattro colpi il canadese Mackenzie Hughes, secondo con 257 (-25), e di sette gli americani Tyler Duncan ed Eric Cole, entrambi terzi con 260 (-22). “Penso che i due giri finali in 61 non riuscirò mai a ripeterli. Ho fatto un ottimo lavoro e non posso che esserne contento, ma la strada da percorrere è ancora lunga” ha dichiarato Aberg, che resta dunque con i piedi per terra. Grazie a questo successo, lo svedese ha incassato 1.512.000 dollari.