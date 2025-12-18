A Saskatoon l’Italia reagisce nel torneo principale con il successo contro il Team Dunstone, mentre arrivano nuove sconfitte per la squadra femminile. Nel Tier 2 una vittoria e una battuta d’arresto.

Prosegue a Saskatoon, in Canada, l’HearingLife Canadian Open, quarto appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling, circuito che riunisce esclusivamente le migliori squadre del ranking mondiale. In gara anche le nazionali italiane maschile e femminile, oltre a una formazione azzurra impegnata nel torneo Tier 2.

Il riscatto del team maschile

Dopo l’esordio negativo contro i padroni di casa del Team Gushue, la squadra maschile composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha trovato un pronto riscatto.

Nel secondo incontro gli azzurri hanno superato i quotati canadesi del Team Dunstone con il punteggio di 7-4. Decisivo il settimo end, affrontato in perfetta parità: l’Italia ha messo a segno due punti chiave, costringendo gli avversari a forzare nella mano conclusiva, poi rubata dalla formazione tricolore.

Doppio stop per le azzurre

Percorso più complicato per la squadra femminile, formata da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Team Homan, è arrivato un nuovo stop nella seconda sfida contro le svizzere del Team Schwaller.

Le azzurre hanno inseguito per gran parte del match, andando sotto 2-4 dopo due end e 3-6 a metà gara, prima di arrendersi 7-8 al termine di un confronto equilibrato ma sempre in salita.

Bilancio in chiaroscuro nel Tier 2

Nel Tier 2, torneo cadetto rispetto al tabellone principale, la giovane formazione composta da Giacomo Colli, Alberto Zisa, Francesco De Zanna e Fabio Ribotta aveva iniziato con una vittoria contro i cechi del Team Klima.

Nel secondo match, però, gli italiani hanno ceduto ai norvegesi del Team Ramsfjell per 7-5. Gli scandinavi sono stati bravi a reagire dopo un avvio difficile, completando una rimonta vincente dopo il netto svantaggio accumulato al termine del quarto end.

I prossimi impegni

Tutte e tre le formazioni italiane torneranno sul ghiaccio tra il pomeriggio europeo di giovedì e la notte tra giovedì e venerdì, per proseguire il loro cammino nel Canadian Open.