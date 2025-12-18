Nba, Cleveland cade a Chicago: Bulls ok, Memphis passa a Minnesota

Notte con sole due gare di regular season dopo la Nba Cup: Chicago batte i Cavaliers con tre uomini oltre i 20 punti, mentre i Grizzlies superano i Timberwolves trascinati da Jaren Jackson Jr.

Dopo la finale di Nba Cup vinta dai New York Knicks contro San Antonio, la regular season torna protagonista con una notte ridotta a due sole partite, ma ricca di spunti interessanti.

Bulls troppo forti per Cleveland

Serata amara per Cleveland, che incassa una nuova sconfitta sul parquet di Chicago: 127-111 il finale in favore dei Bulls. La squadra dell’Illinois costruisce il successo su una prestazione offensiva corale, mandando tre giocatori oltre quota 20 punti.

Il miglior realizzatore è Coby White con 25 punti, seguito dalla tripla doppia di Josh Giddey (23 punti, 11 rimbalzi e 11 assist) e dai 20 punti con 9 rimbalzi di Nikola Vucevic.

Non basta ai Cavaliers la prova di Donovan Mitchell, autore di 32 punti. Cleveland allunga così la propria crisi: seconda sconfitta consecutiva e ottava nelle ultime dieci gare.

Memphis espugna Minneapolis

Successo esterno per Memphis, che supera Minnesota 116-110 al termine di una sfida combattuta. I Grizzlies si affidano alla solidità di Jaren Jackson Jr., protagonista con 28 punti e 12 rimbalzi, e all’impatto decisivo della panchina, guidata da Jock Landale, autore di una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi.

I Timberwolves, privi di Anthony Edwards e Mike Conley, trovano comunque buone risposte da Julius Randle, che chiude con 21 punti. Prestazione completa anche per Donte DiVincenzo, che in 37 minuti mette a referto 19 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. In doppia doppia anche Rudy Gobert, con 16 punti e 16 rimbalzi allo scadere.