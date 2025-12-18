Nadia Battocletti torna al Campaccio: “Voglio vincere ancora”

Dopo il trionfo agli Europei di cross, Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Campaccio 2026: la campionessa azzurra sarà al via il 25 gennaio a San Giorgio su Legnano.

Il Campaccio Cross Country ritrova una delle sue protagoniste più attese. Dopo la recente vittoria agli Europei di cross di Lagoa, è ufficiale la partecipazione di Nadia Battocletti all’edizione 2026 della storica corsa campestre, in programma domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano, nel Milanese.

Il ritorno dopo il trionfo europeo

Reduce da una trasferta in Portogallo, Battocletti guarda con entusiasmo al rientro nel clima invernale del Campaccio. La mezzofondista azzurra sottolinea con ironia la necessità di riadattarsi a temperature ben diverse, ma anche la grande voglia di tornare su un tracciato che sente particolarmente suo.

Nel mese di gennaio è previsto per lei un periodo di preparazione al caldo, a livello del mare, con l’obiettivo dichiarato di presentarsi al via nelle migliori condizioni possibili.

Un legame speciale con la campestre

Il rapporto tra Nadia Battocletti e il Campaccio affonda le radici lontano nel tempo. Cresciuta respirando l’atmosfera della corsa campestre, da bambina assisteva dalle tribune dello Stadio Angelo Alberti alle gare del padre Giuliano Battocletti, oggi suo allenatore.

Negli anni, quel legame si è trasformato in una lunga serie di successi, con vittorie in tutte le categorie giovanili fino all’affermazione assoluta conquistata nel gennaio scorso.

A caccia del bis storico

La 25enne trentina delle Fiamme Azzurre, argento mondiale nei 10.000 metri e bronzo nei 5.000 ai Mondiali di Tokyo, tornerà al Campaccio con un obiettivo chiaro: ripetersi.

Nel 2025 aveva riportato un’atleta italiana sul gradino più alto del podio dopo 31 anni, interrompendo un’attesa che durava dalla vittoria di Silvia Sommaggio. Un successo che ora Battocletti proverà a confermare, inseguendo un bis che avrebbe un valore simbolico e sportivo enorme.

Appuntamento a gennaio

Il Campaccio si prepara dunque ad accogliere ancora una volta una delle stelle dell’atletica azzurra, per una giornata che promette spettacolo e grande partecipazione, nel segno della tradizione e dell’eccellenza della corsa campestre.