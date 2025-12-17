A Al Rayyan i parigini diventano campioni del mondo per la prima volta nella loro storia: decisivo Safonov nella lotteria dei rigori dopo l’1-1 maturato nei 120 minuti.

Il Paris Saint-Germain completa la sua scalata globale e alza anche la Coppa Intercontinentale, superando il Flamengo ai calci di rigore al termine di una finale combattuta e ricca di tensione. A fare la differenza è il secondo portiere Safonov, autentico eroe della notte di Al Rayyan, capace di respingere quattro penalty nella serie decisiva.

Una finale equilibrata e tesa

Dopo il ko estivo nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, il Psg riesce finalmente a salire sul tetto del mondo. La squadra di Luis Enrique non domina, ma dimostra solidità e cinismo nei momenti chiave, portando il match fino ai rigori dopo l’1-1 dei tempi supplementari.

Nel primo tempo i francesi trovano il vantaggio sfruttando un errore difensivo: al 38’ il cross di Doué trova impreparata la retroguardia brasiliana e Kvaratskhelia firma il gol dell’1-0, confermando il filo diretto con Napoli anche in una finale mondiale.

La reazione del Flamengo

Il Flamengo cresce nella ripresa e trova il pareggio al 62’. Marquinhos commette fallo in area su De Arrascaeta e dal dischetto Jorginho è glaciale, spiazzando Safonov con la sua consueta freddezza.

La partita cambia volto e diventa più fisica e spezzettata. Luis Enrique rinuncia agli esperimenti e inserisce progressivamente Barcola e Dembélé, mentre i brasiliani sfiorano il colpo nel finale dei tempi regolamentari con Pedro e Plata.

Occasioni mancate e supplementari

Nei supplementari il Psg prova ad alzare il ritmo, ma senza trovare il guizzo decisivo. Clamorosa l’ultima occasione del match: Dembélé crea lo spazio giusto in area, il pallone attraversa lo specchio della porta, ma Marquinhos non riesce a spingerlo in rete da pochi passi.

La lotteria dei rigori

Dal dischetto regna l’incertezza. Segnano De La Cruz per il Flamengo e Vitinha e Nuno Mendes per il Psg. Poi una sequenza di errori, con Dembélé che calcia alto e Barcola che si fa ipnotizzare da Rossi.

A prendersi la scena è però Safonov, che respinge i tentativi di Saúl, Pedro, Pereira e Luiz Araújo, consegnando il trofeo ai parigini.

Un successo storico

Con questa vittoria il Paris Saint-Germain diventa la prima squadra francese a conquistare un titolo mondiale. Un traguardo storico che chiude una notte indimenticabile per il club e consacra definitivamente il Psg anche a livello internazionale.